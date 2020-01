C'è la fila per Fofana. Tante squadre, infatti, hanno messo gli occhi sul centrocampista ivoriano, tornato ai suoi livelli sotto la gestione Gotti. L'ultima, in ordine di tempo, è il Galatasaray. Secondo la stampa turca, Fofana sarebbe addirittura il primo obiettivo di mercato per la formazione allenata da Terim.