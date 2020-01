Non solo Brescia, c'è anche il Genoa sulle tracce di Sebastien De Maio. Il difensore francese dell’Udinese piace molto al Grifone. Riflessioni in corso, con la società rossoblù che valuta con attenzione la possibilità di portarlo alla corte di Nicola. I bianconeri, comunque, avrebbero aperto alla cessione, vista la possibilità di poter far arrivare dal Watford Prodl.