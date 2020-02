Il muro del Tavagnacco regge contro il Milan solo un tempo: nella ripresa le rossonere dilagano, finisce 0-4

Pesante sconfitta casalinga per il Tavagnacco nel match contro il Milan, anticipo della 15esima giornata della Serie A femminile. Il muro eretto dalle friulane ha tenuto solamente per un tempo, mentre nella ripresa le rossonere hanno dilagato rifilando un poker alla formazione di Lugnan. Il match si è sbloccato al 10' del secondo tempo con la rete di Tucceri Cimini, sei minuti più tardi Giacinti ha trovato il raddoppio. Al 32' è stata l'islandese Thorvalsdottir a firmare il 3-0. Nel finale gioia anche per la '01 Tamborini, alla prima rete in campionato. Il Tavagnacco rimane penultimo in classifica, a meno due dalla zona salvezza.