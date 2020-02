Watford, Pussetto: "Io in Premier? Se mi avessero detto che sarebbe successo non ci avrei creduto"

Nacho Pussetto ha salutato l'Udinese lo scorso gennaio per iniziare una nuova avventura in Premier League con la maglia del Watford. L'attaccate, che fino ad oggi non è riuscito ancora a trovare molto spazio in giallonero, ha così commentato: "E' stata una scelta difficile, amo l’Italia, è un Paese bellissimo, c’ho vissuto un anno e mezzo e sono stato molto bene. Ma ora sono in Inghilterra e da quello che ho visto anche questo è un Paese molto bello. Premier? Se mi avessero detto che sarebbe successo non ci avrei creduto. E’ entusiasmante. La Serie A è un grande campionato e ci sono stato bene, ma credo che in Inghilterra sarò in grado di esprimere tutto il mio potenziale"