Il Watford perde al 95esimo contro l'Aston Villa e torna in zona retrocessione

Clamorosa sconfitta del Watford che, contro l'Aston Villa, in un match chiave nella lotta alla salvezza, perde in rimonta con un gol subito al 95esimo e viene proprio sorpassata dagli avversari in classifica, tornando in zona retrocessione. Gli Hornets si erano portati avanti grazie alla rete di Deeney, per poi subire nel secondo tempo le reti di Douglas Luiz e, all'ultimo respiro, quella di Mings che ha consegnato la vittoria all'Aston Villa.