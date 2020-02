Clamorosa impresa del Watford. La formazione londinese ha infatti battuto 3-0 a Vicarage Road la capolista Liverpool. I reds, alla prima sconfitta in campionato in questa stagione, non perdevano una partita in Premier League dal gennaio del 2019. Per la cronaca, gli hornets, che comunque rimangono terzultimi in classifica, si sono imposti grazie alla doppietta di Sarr e alla rete di Deeney.