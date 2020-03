Partite in chiaro in tv? C'è l'apertura di Sky ma servirà un accordo con la Lega

Partite in chiaro per venire in contro ai tantissimi tifosi che sono costretti a rinuniciare allo stadio? Vista l’eccezionalità del momento e se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky sarebbe disposta a valutare di aprire una finestra in chiaro. Alcune partite, o degli spezzoni, potrebbero essere trasmessi fin dal prossimo turno su TV8, canale gratuito del gruppo.

Dalla pay tv arriverebbe una apertura proveniente, secondo quanto riferisce l’agenzia, dall’executive vice president di Sky Marzio Perrelli. “In una situazione unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità ci guida in questa direzione”, avrebbero aggiunto altri dirigenti presenti. Serve però trovare un accordo con la Lega, cosa che diu questi tempi sembra davvero complicata.