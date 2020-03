Partite a porte chiuse, cosa accadrà a biglietti e abbonamenti?

Disputare le partite a porte chiuse è una soluzione che difende e tutela la salute ma allo stesso tempo che tocca direttamente i tifosi nel portafogli. Cosa accadrà a biglietti e abbonamenti? L'Udinese sta studiando una formula per venire incontro ai propri sostenitori. "E' un danno economico incredibile per le casse delle società, però abbiamo club organizzatissimi che sono in grado di far fronte per un buon periodo a questo problema" - ha spiegato il direttore tecnico bianconero Pierpaolo Marino - "Il problema sono gli abbonati, ma il nostro patron Pozzo sta già studiando come venire loro incontro: c'è la volontà di tenere in conto il danno che hanno subito". Nei prossimi giorni si attendono quindi novità dalla società bianconera. La situazione evolve di ora in ora.