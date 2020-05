Abbonamenti e rimborsi, si attendono maggiori chiarimenti

In molti abbonati si stanno chiedendo in questi giorni se ci sono novità sul fronte rimborsi. Ad oggi la situazione è di stallo. Nelle scorse settimane la società aveva comunicato alle rappresentanze dei tifosi la propria disponibilità ad un rimborso per le gare che sono saltate o uno sconto sul futuro abbonamento. Visto che la situazione nazionale è ancora in divenire ogni soluzione è stata rinviata. Si attendono maggiori chiarimenti non solo sullo svolgimento di questo campionato ma anche del prossimo prima di prendere una decisione finale.