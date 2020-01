Tesser: "Gavazzi ha fatto una prestazione da migliore in campo". Rigore? "Inesistente. Purtroppo sono cose che possono capitare"

Queste le parole di Attilio Tesser, al termine del match:

"C’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa i 3 punti a causa di un rigore inesistente. Purtroppo sono cose che possono capitare. Sono contento della reazione della squadra. Abbiamo subito gol dopo 2 minuti e non ci siamo fatti demoralizzare, siamo anche passati in vantaggio. Iniziamo il girone di ritorno dando continuità alle nostre prestazioni su un campo difficile. Abbiamo concesso pochissimo e li abbiamo tenuti nella loro metà campo. Tutti i ragazzi hanno fatto una grande partita, ma Gavazzi ha fatto una prestazione da migliore in campo. Ma tutti hanno fatto bene: li abbiamo arginati e abbiamo tenuto il pallino del gioco. Il nostro obiettivo è la salvezza, non sono dichiarazioni di facciata. Ci stiamo avvicinando partita per partita: prima pensiamo a raggiungerla, noi giochiamo comunque ogni partita per conquistare i 3 punti".