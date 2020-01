RELIVE Serie A2 Girone Est Apu OWW- Kleb Basket Ferrara 69-74: RISULTATO FINALE

C'è grande malumore al Carnera per un 69-74 che non rispecchia realmente il divario visto in campo, purtroppo in senso peggiorativo per l'Apu che dovrà ora ritrovare fiducia nei propri mezzi

Tripla beffarda di Cromer sulla sirena

Ci sono pure i falli sistematici da gestire ora, saranno due liberi per Panni che converte entrambi

Due liberi per Cromer, fermato da Panni. Due su due

C'è Antonutti per il tap-in

Panni in penetrazione, due punti

Beverly prende il rimbalzo in attacco e subisce fallo. Due liberi, due canestri

Beverly ferma fallosamente Wiggs e lo manda ai liberi, da dove il #2 di Ferrara non sbaglia

Galoppo di Antonutti fino al ferro, due punti

Altri liberi per Antonutti che stavolta non sbaglia

Fallo su Antonutti e si torna a vedere un giro di liberi. Fuori il primo, dentro il secondo

Risponde Wiggs che attacca bene il ferro

Dal campo finalmente, schiacciata di Beverly

Ovviamente liberi, tocca a Baldassarre che firma un 1/2

Gara che prosegue con soli turni ai liberi. Stavolta tocca a Beverly che sbaglia entrambi i tentativi

Si rivede Fantoni alla linea della carità, speditovi da Antonutti. 2/2

Fallo di Gazzotti su Fantoni e nuova corsa ai liberi, per i quali il ferrarese non prova granché piacere (0/2)

Beverly trattenuto da Vencato sul tentativo di ricezione di un passaggio, due liberi per il lungo bianconero che scrive 2/2

Campbell cavalca la linea di fondo e segna attaccando con successo il ferro

Quinto fallo per Ferrara, a sorridere è Gazzotti che può così tirare due liberi. 0/2 dalla lunetta

Gazzotti ricicla due punti da secondo tentativo

Baldassarre si guadagna due tiri liberi, segnandoli entrambi

Liberi per Cromer che scrive 1/2

Terzo periodo che si chiude con Ferrara avanti 48-59 e Udine che rimane intorno alla decina di punti di svantaggio. Pubblico scontento ma da parte dei giocatori si è visto qualche timido segnale di ripresa

Virata e controvirata di Fantoni su Zilli, tiro in allontanamento e canestro

Palleggio, arresto e tiro di Gazzotti che trova il fondo della retina

Ebeling schiaccia e costringe Ramagli a chiedere timeout a 53'' dalla sirena

Due punti per Baldassarre

C'è Zilli che ribatte a canestro e subisce fallo. Gioco da tre completato poi con il libero supplementare

Panni supera Amato e segna dall'altezza della linea dei liberi

Eccola la tripla di Antonutti

Altro giro di liberi, stavolta per Campbell. Dalla linea della carità è 1/2

Fantoni spedito a tirare due liberi, convertiti in due punti

Amato sbaglia ma il rimbalzo è preda di Beverly che segna da secondo tentativo

Canestro da due di Vencato

Amato cambia lato e trova Antonutti, il quale attacca il ferro e ne segna due

Fallo di Nobile su Campbell che, in regime di bonus, può tirare così due liberi. 1/2 al tiro

Amato affonda per segnare due punti al ferro

Baldassarre riceve profondo e segna tirando sulla testa di Cromer

Contropiede innescato e concluso da Antonutti che prova a dare la carica

Sortita personale di Antonutti con canestro da due

Baldassarre riprende da dove Ferrara aveva lasciato, canestro da tre

Canestro dalla media di Beverly

Si riprende dal terzo parziale di gioco

Piovono fischi al Carnera nei confronti di una Apu che si trova sotto per 28-40 dopo aver perso gradualmente terreno per tutta la durata di un secondo parziale da incubo per i bianconeri. Da segnalare le quattro triple nel periodo di Wiggs

Canestro clamoroso di Wiggs, pure travolto da Beverly che quindi regala un libero supplementare all'americano di Ferrara. Gioco da 4 a sette secondi dall'intervallo

C'è un fallo di Beverly su Baldassarre che porta il giocatore in divisa blu a tentare due liberi, segnandone uno

Antonutti salta più in alto di tutti e tocca la sfera sul rimbalzo quanto basta per segnare il tap-in

Altro contropiede per Ferrara, Wiggs schiaccia in solitaria

Cromer da tre, torna a segnare da lontano Udine

Vencato alza, Ebeling schiaccia in contropiede

Campbell sbaglia da sotto ma c'è Beretta per il tap-in

Fallo su Beverly sotto canestro commesso da Beretta, liberi in arrivo per il #18. Primo libero sul ferro, secondo dentro

Diluvia al Carnera, long-two di Panni e timeout richiesto da Ramagli a 4:34 dall'intervallo

Terza tripla di Wiggs nel quarto

Rimbalzone di Beverly in attacco e conseguenti due punti

Wiggs da tre, l'emorragia continua

Tripla di Ebeling al quale troppo spazio è stato concesso

Nobile fa saltare per aria il marcatore e si rimette in movimento per avanzare verso canestro e segnare due punti

Tripla di Wings che pareggia i conti a 18

Campbell stende Gazzotti e alza la parabola per trovare soltanto il fondo della retina

Zilli sigla i suoi primi due punti sul pitturato

Termina 16-13 il primo quarto di gioco con l'Apu che conduce grazie soprattutto a un buon inizio di gara, al quale Ferrara è riuscita a rimediare in parte nella seconda metà del parziale, specialmente grazie alla fisicità dei propri lunghi

Fallo di Campbell su Jerkovic che potrà così usufruire di due tentativi ai liberi. Sono due su due

Campbell riesce a recuperare l'equilibrio per servire Fantoni, il quale in area continua a dire la sua

Vencato premia il taglio di Fantoni, sono due in terzo tempo

Campbell con la tripla dal palleggio

Virata di Cromer ai danni di Panni che spende un fallo ma non evita comunque il,canestro dell'americano dell'Apu. Potenziale gioco da tre in arrivo, non prima del timeout chiamato da Ferrara a 4:33 dalla sirena. Cromer poi completa il gioco da tre

Altro rimbalzo d'attacco di Antonutti, palla che arriva a Beverly che in area si fa valere e segna due punti

Fantoni in area ne mette due contro Antonutti

Tap-in di Antonutti sull'errore di Beverly

Beverly vira sul piede perno e, con aiuto di tabellone e ferro, conquista due punti in area

Tripla di Cromer che ha qualcosa da farsi perdonare

Contropiede Ferrara, Baldassarre serve Vencato che infila il terzo tempo

Baldassarre dalla media

Amato rallenta per mandare fuori tempo il suo marcatore e segna appoggiandosi al tabellone

Palla a due alzata, buona partita a tutti!

Presentazione dei roster che viene svolta in questo momento, seguirà l'inno nazionale e poi sarà game-time!

Fermi a bordo campo Penna, addirittura vestito in abiti 'civili' e Fabi che ha invece indosso la tuta ma non sta prendendo parte al riscaldamento. Queste sono le due defezioni nel roster di un coach Ramagli che, ancora una volta, dovrà trovare una soluzione alternativa per mettere in campo la sua Apu

Buonasera amici di TuttoUdinese.it da Francesco Paissan e ben ritrovati per l'appuntamento infrasettimanale con la Serie A2 di basket! Questa sera l'Apu Old Wild West affronta, nuovamente di mercoledì, il Kleb Basket Ferrara, più avanzato in classifica di due punti. Udine è chiamata a ritrovare il successo dopo le due sconfitte consecutive contro Milano e Forlì, contro una formazione che arriva invece da due successi di fila, tra i quali va tristemente ricordata quella su Mantova, nel corso della quale un malore occorso al vicepresidente Marco Cocchi ne ha causato la prematura scomparsa. Ferrara, ne siamo certi, scenderà in campo anche nel suo ricordo. Nel frattempo al Carnera sono in corso gli ultimi preparativi prima del via della diciottesima giornata del Girone Est. A tra poco per la diretta testuale!