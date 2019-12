LIVE SERIE B - Salernitana-Pordenone (4-0), finita, è poker per i granata

90' +1Arriva il triplic fischio di Dionisi. Vincono i granata 4-0.

89' Rete fantascientifica di Kiyine che pennella un destro a giro magnifico dai venti mt ch si insacca all'incrocio.

89' KIYINE! Poker granata!

87' Scavetto di Gavazzi per l'accorrente Pobega in area, ottima lettura di Jaroszynski che chiude alla grande.

83' Jaroszynski resta a terra dopo un contrasto e si tocca il ginocchio.

81' Ultimo cambio per la Salernitana: dentro Jallow, fuori Djuric. Bordate di fischi per il gambiano appena entrato.

81' Ultimo cambio per la Salernitana: dentro Jallow, fuori Djuric. Bordate di fischi per il gambiano appena entrato.

77' Corner del Pordenone e uscita incerta di Micai, la palla danza in area ma poi si spegne sul fondo senza deviazioni.

74' MONACHELLO! Girata mancina dall'interno dell'area, palla che sibila non distante dal palo.

73' Altro cambio per la Salernitana: fuori Akpa Akpro, dentro Di Tacchio.

70' POBEGA! Mancino potente dal limite, Micai respinge con i pugni.

69' Cambio anche per la Salernitana: dentro Lopez, fuori Lombardi.

66' Ultimo cambio per il Pordenone, che inserisce Pobega per Burrai.

64' Ripartenza della Salernitana con Kiyine, che avanza fino al limite, entra in area e batte De Gregorio con una sassata sotto la traversa!

64' KIYINE! Tris della Salernitana!

62' Tesser corre subito ai ripari: dentro Monachello, fuori Mazzocco.

61' Eurogol da parte del bosniaco che lascia partire dai venti metri un rasoterra potente e angolato imparabil per De Gregorio.

61' DJURIC! Raddoppio della Salernitana!

60' Gondo resiste di fisico ad un avversario, entra in area e prova a servire Djuric all'altezza del dischetto, ma allontana la difesa neroverde.

56' Pordenone che sembra partito più convinto in qusta ripresa.

53' Ciurria! Conclusione dal limite che si alza a campanile per poi scendere poco oltre la traversa. Micai controlla la traiettoria.

49' MAZZOCCO! Deviata in spaccata da parte del numero 18, Micai blocca senza grossi problemi.

48' Ammonizione per Lombardi, che trattiene Zanon.

46' Un solo cambio all'intervallo, di marca neroverde: dentro Ciurria, fuori il capocannoniere della squadra Strizzolo.

46' Si riparte! Pordenone in possesso palla.

45' +3Arriva il duplice fischio di Dionisi. Si va al riposo con la Salernitana in vantaggio 1-0.

45' +1Intanto il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero.

45' DJURIC! Colpo di testa in tuffo da parte del bosniaco su traversone del solito Lombardi, palla a lato!

43' Kiyine si intestardisce palla al piede e si porta il pallone oltre la linea di fondo.

40' KIYINE! Destro piazzato dalla distanza, Di Gregorio si distende e blocca in due tempi non senza problemi.

39' Djuric! Girata dal limite, palla alta.

38' Prima ammonizione del match per Vogliacco, autore di un intervento in scivolata su Cicerelli.

36' Lombardi prosegue a giocare ma non sembra al massimo.

33' Intanto problemi per Lombardi, che resta momentaneamente a terra.

32' Cross a campanile di Jaroszynski per lo stacco di Djuric, che ostacola fallosamente l'uscita di De Gregori. Punizione per il Pordenone.

30' GAVAZZI! Tiro-cross dalla destra, palla che attraversa tutta l'area, non incontra deviazioni e si stampa sul palo!

28' Gran numero di Cicerelli, che guadagna corner.

25' Gara vivace all'Arechi.

22' AKPA AKPRO! Bolide di controbalzo dal limite, palla alta di un niente!

20' Zanon! Conclusione velleitaria dalla distanza che non inquadra lo specchio.

17' AKPA AKPRO! L'ivoriano sciupa una grande occasione! Djuric difende un gran pallone a centrocampo e avvia la ripartenza granata scaricando sull'accorrente Kiyine. Il marocchino entra in area e serve un solissimo Akpa Akpro sul secondo palo, che pero conclude in curva!

16' MISURACA! CHE OCCASIONE! Incornata del numero 18 su corner e spettacolare riflesso di Micai che respinge!

14' Primi minuti di grande intensità da parte della Salernitana, che continua a premere.

14' LOMBARDI! Akpa Akpro serve all'altezza del dischetto il numero 25, la cui conclusione viene murata provvidenzialmente dai difensori del Pordenone.

11' KIYINE! E POI DJURIC! Doppia occasione granata! Rasoiata di Kiyine dal limite che colpisce in pieno il palo, poi sugli sviluppi dell'azione ennesima incornata in area di Djuric che spedisce alto di un soffio!

9' Traversone in area granata a cercare la torre di Strizzolo, che non riesce a trovare Candellone a centro area.

8' Discesa a destra di Akpa Akpro, che va al traversone in area trovando la deviazione in angolo di Camporese.

6' BURRAI! Destro a giro su punizione, palla non lontano dallo specchio.

4' Grande azione di Lombardi, che punta Zanon, entra in area dalla destra, guadagna il fondo e pennella un cross morbido per la testa di Djuric, che in area piccola incorna alla perfezione gonfiando la rete.

3' DJURIC! Salernitana subito in vantaggio!

2' Cicerelli riceve a sinistra, prova ad accentrarsi sul destro ma la sua conclusione viene murata da Zanon.

1' Si parte! E' la Salernitana a gestire il primo pallone della gara.

Buon pomeriggio a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Pordenone. I ramarri scendono in Campania per continuare la loro marcia verso la quota salvezza.