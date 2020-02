LIVE SERIE B - Benevento-Pordenone (2-1) finita, Bocalon nel finale ci prova

90' +5Arriva il triplice fischio al Vigorito! Il Benevento trionfa per 2-1.

90' +5Ammonizione per proteste ai danni di Bocalon

90' +1Incornata in piena area da parte del Doge, lasciato colpevolmente solo dai difensori sanniti.

90' +1BOCALON! Accorcia le distanza il Pordenone!

90' +1Saranno 4 i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

89' Ultimo cambio anche per il Benevento, che inserisce il debuttante Di Serio per Insigne.

88' Conclusione di Pasa dalla distanza, palla che incontra una deviazione e viene poi bloccata da Montipò che evita il corne

85' BOCALON! Incornata su traversone di Pasa, palla a lato di poco.

83' BOCALON! Il Doge, tutto solo, riceve all'altezza del dischetto, ma viene murato da un grande intervento di Montipò.

78' Altro cambio per Inzaghi, che inserisce Coda per Moncini.

77' Ultimo cambio per il Pordenone: dentro Chiaretti, fuori Strizzolo.

75' Moncini! Traversone sul secondo palo di Improta che trova Moncini, la cui conclusione si spegne di poco a lato.

71' INSIGNE! Improta manda in porta il compagno, che viene chiuso in area piccola da Di Gregorio!

68' BOCALON! Conclusione dal limite da parte di Gabarro che colpisce doppio palo, sulla respinta del secondo legno Bocalon va alla conclusione ravvicinata trovando la respinta eccezionale di Montipò!

67' MONCINI! Improta lancia in profondità il numero 32, la cui conclusione viene murata da Di Gregorio in angolo!

66' Cambio anche per il Benevento, che inserisce Del Pinto al posto di Sau.

66' MONCINI! Mancino ad incrociare da posizione defilata, palla che sibila non distante dal palo!

63' Traversone di Semenzato bloccato da Montipò.

62' Altro cambio sempre per i ramarri: dentro Bocalon, fuori Candellone.

61' Cambio per il Pordenone: dentro Ciurria, fuori Tremolada.

61' Fantastico passaggio filtrante in area di Viola per Insigne, che batte imparabilmente De Gregorio con un mancino sotto la traversa.

60' INSIGNE! Raddoppio del Benevento!

58' Gasbarro prova a servire tra le linee Strizzolo, Caldirola legge bene.

56' SAU! Incornata in area piccola su traversone millimetrico di Viola, palla alta!

53' Giallo per Hetemaj, autore di un intervento falloso ai danni di Gasbarro.

51' IMPROTA! L'esterno campano trova il raddoppio con un colpo di testa, ma l'arbitro annulla tutto per un offside millimetrico.

48' MONCINI! Conclusione da pochi passi, De Gregorio blocca in due tempi.

47' Viola! Conclusione dalla distanza, palla abbondantemente alta.

46' Un piccolo problema all'auricolare del guardalinee ritarda l'inizio della ripresa

45' +2Arriva il duplice fischio del direttore di gara. Si va al riposo sull'1-0 per i padroni di casa.

45' +1TREMOLADA! Grande combinazione in area per i neroverdi, palla che arriva all'altezza del dischetto sui piedi di Tremolada che calcia debolmente. Palla a lato!

45' +1Segnalato 1 minuto di recupero.

45' Cross teso di Letizia, Bassoli la spizza in angolo.

37' Fantastico mancino morbido su punizione che si va ad insaccare all'incrocio! Settimo centro stagionale per il numero 10 giallorosso!

37' VIOLA! Benevento in vantaggio!

36' Intervento falloso di Pasa su Caldirola al limite. Punizione ghiotta per il Benevento.

35' Azione manovrata per il Benevento sulla destra, Maggio guadagna un corner.

31' MAGGIO! Bordata in area da posizione defilata, palla distante dallo specchio.

30' Pordenone molto più pericoloso in questa prima mezz'ora di gioco.

29' CANDELLONE! Destro angolato dall'interno dell'area, palla a lato di pochissimo!

27' TREMOLADA! Improta perde un pallone sanguinoso al limite dell'area, il numero 23 prova la conclusione a giro con palla che esce di poco!

24' MONCINI! Conclusione dalla distanza, palla alta sulla traversa!

22' Palla in profondità di Hetemaj per Improta, che viene pescato però in offside.

20' Ritmi abbastanza lenti in questi primi venti minuti.

16' MONCINI! Che occasione! Traversone di Insigne dalla sinistra e incornata di Moncini sotto misura che esce di un soffio!

15' Traversone in area per Moncini, che aggancia alla grande ma viene chiuso da Bassoli.

12' TREMOLADA! Ripartenza rapidissima dei neroverdi, che vanno alla conclusione dal limite col fantasista scuola Inter, grande risposta di Montipò in angolo.

9' Nulla da segnalare sugli sviluppi di angolo.

8' Appoggio errato di Caldirola, che regala un calcio d'angolo agli ospiti.

6' Tracciante in area di Tremolada troppo lungo, però, per i compagni.

5' Ammonizione per Strizzolo, reo di una vistosa trattenuta su Improta.

3' Traversone di Hetemaj che finisce comodamente tra le braccia di De Gregorio.

2' Pallone in profondità di Improta deviato da un difensore che quasi favorisce in piena area Sau, ma De Gregorio legge bene e allontana di piede.

1' Si parte! E' il Pordenone a gestire il primo possesso del match.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Padroni di casa in tradizionale maglia a strisce verticali giallorosse e pantaloncini neri, ospiti in tenuta interamente bianca.

A dirigere la gara ci sarà il signor Luca Maggioni della sezione di Lecco.

Scelte obbligate anche per mister Tesser, che schiera la squadra col 4-3-1-2: in difesa ci saranno Semenzato, Bassoli, Camporese e Gasbarro, con Misuraca, Pasa e Mazzocco in mediana e Tremolada alle spalle della coppia Strizzolo-Candellone.

Pordenone reduce dal deludente pareggio interno contro il fanalino di coda Livorno e ancora a caccia del primo successo nel 2020. I ramarri sono attualmente al sesto posto con 36 punti.

Mister Inzaghi ritorna al 4-4-2: al centro della difesa sarà Barba a far coppia con Caldirola, mentre Maggio e Letizia presidieranno gli esterni; a centrocampo la coppia Viola-Hetemaj, con Insigne e Improta sulle corsie laterali; in avanti la coppia Sau-Moncini.

Buon pomeriggio a tutti amici di Tuttoudinese e benvenuti alla diretta testuale di Benevento-Pordenone, i ramarri vanno nella tana della capolista solitaria della cadetteria.