Spezia-Pordenone, le probabili formazioni: queste le scelte di Tesser

Lo Spezia arriva dal successo a Crotone (2-1), ottavo risultato utile consecutivo, propiziato da una condotta tecnico-tattica e atletica esemplare. Il Pordenone invece si presenterà questo pomeriggio al Picco (fischio d’inizio alle l5 Pordenone dalla prima sconfitta (0-2), portandosi sulle spalle la prima sconfitta subita alla Dacia Arena a opera del Pescara dovuta alla

In porta dovrebbe comunque essere confermato Di Gregorio. Non ci dovrebbero essere cambiamenti nemmeno nel reparto arretrato che dovrebbe essere composto da Almici, Barison, Camporese e De Agostini. A centrocampo dovrebbe entrare dall’inizio Gianvito Misuraca che in quest’ultima settimana ha dimostrato una condizione eccellente. Gli altri due saranno sicuramente Burrai e Pobega. Nessun dubbio sul trequartista che sarà Davide Gavazzi. Per l’attacco torna disponibile Patrick Ciurria che, dopo la lunga assenza per l’infortunio alla coscia (ultimo match disputato il 29 dicembre, 1-0 con la Cremonese grazie a un suo centro). Il fante dovrebbe però partire in panchina. A contendersi il ruolo di spalla di Strizzolo saranno Candellone e Bocalon.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Marchizza, Capradossi, Erlic; Maggiore, Bartolomei, M.Ricci; Ragusa, N’Zola, Gyasi

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Pobega, Misuraca, Burrai; Chiaretti; Strizzolo, Bocalon