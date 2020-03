Serie B, la ripresa slitterà oltre il 3 aprile. Pordenone in attesa

Il prolungamento dello stop agli allenamenti collettivi mette in pericolo anche la ripresa del campionato che inizialmente era prevista per il 3 aprile. Una decisione definitiva dovrebbe essere presa, non solo per la serie B, ma per tutte le categorie professionistiche il 23 marzo quando si riunirà il consiglio federale della Figc. Saranno però le leghe a doversi esprimere al riguardo prima di tale data. Lo ha asserito Gabriele Gravina. Il presidente della Figc ha invitato i colleghi delle leghe di serie A, B e Lega Pro di formulare le loro proposte senza indugi affinchè possano essere discusse per tempo e valutate appunto nel prossimo consiglio federale. Teoricamente i ramarri dovrebbero ripresentarsi in campo a Perugia il 13 aprile. Sempre più difficile che ciò possa accadere. Nell’eventualità ormai più che probabile che lo stop dovesse proseguire oltre il 13 aprile (ma non oltre il 9 maggio come stabilito da palazzo) le partecipanti saranno costrette a un autentico tour de force per recuperare le gare rinviate e concludere la stagione in tempo utile per la disputa di playoff e playout.