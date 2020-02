Pordenone, il diesse Lovisa: "A Benevento per fare punti. Poi capiremo quale sarà il nostro campionato"

A Pordenone vietato parlare di crisi. Il momento di appannamento, ne è sicura la dirigenza neroverde, è transitorio, già contro la corazzata Benevento arriverà, almeno dal punto di vista della prestazione la svolta.

"Vogliamo andare al Vigorito a fare punti, le successive quattro partite ci diranno che campionato possiamo disputare" ha annunciato il diesse ramarro Matteo Lovisa ai microfoni del Messaggero Veneto.

"Non siamo quelli di due mesi fa, è vero ma fa parte del gioco. Sta al mister vedere se cambiare qualcosa, è un compito suo, noi pensiamo di aver allestito una buona rosa per la Serie B. Fino a quando non raggiungiamo in 45 punti il nostro obiettivo primario resterà la salvezza. Serve inanellare una serie di risultati positivi, poi si capirà il nostro destino. Quanto prima garantiamoci il diritto di giocare un altro anno in B, virtù di questo non buttiamo via nemmeno il punto con il Livorno".