Pordenone, Domizzi consiglia Moreo per l'attacco. "E' il tipo di giocatore che serve ai neroverdi"

Stefano Moreo, attaccante classe '93 dell'Empoli, è uno degli obiettivi di mercato in casa Pordenone. Maurizio Domizzi, suo ex compagno ai tempi del Venezia, nè ha parlato così ai microfoni del Messaggero Veneto:

"È il tipo di attaccante che serve in questo momento ai neroverdi: può fargli fare il salto di qualità.Si tratta di un attaccante che può giocare sia come spalla di Strizzolo, sia al posto di Strizzolo: ha il fisico da centravanti ma non è un uomo d’area, è un generoso, è uno a cui piace attaccare la profondità e sacrificarsi per la squadra. È un ragazzo il cui spirito si sposa alla perfezione con il gruppo costruito da Tesser. Non è un bomber, ma per il tipo di interpretazione del 4-3-1-2 dei ramarri ci sta appieno».