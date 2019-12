De Agostini: "Vedere lo stadio così pieno è stato un colpo d'occhio incredibile, i nostri tifosi ci danno tanta energia"

Queste le parole del capitano ramarro nel postpartita:

“Chiudiamo un anno meraviglioso, pieno di tanto lavoro e sacrificio, ci godiamo queste meritate vacanze godendoci il risultato, senza perdere di vista l'obiettivo che ancora non è raggiunto. La capacità di soffrire è un punto di forza di questa squadra, dopo la batosta di Salerno non era facile, ma siamo stati capaci di ripartire. Siamo stati bravi e fortunati. Abbiamo incontrato una squadra non forte, di più, che risalirà sicuramente la classifica. Dopo la sosta sarà ancora più dura e dovremo essere pronti. Lo spirito di gruppo dovrà essere il nostro punto di forza, affrontiamo delle corazzate, lo si vede nelle giocate. Vedere lo stadio così pieno è stato un colpo d'occhio incredibile, i nostri tifosi ci danno tanta energia, spero che alla ripresa ci vengano a vedere ancora più friulani”