Barison: "È il mio terzo gol in campionato, cerco sempre di dare una mano alla squadra. Dedico la rete alla mia compagna.”

Queste le parole di Alberto Barison dopo la gara Cittadella - Pordenone:

“Sono ovviamente contento per il gol, ma ancora di più per la vittoria. È stata una settimana davvero positiva, oggi affrontavamo una squadra forte e molto simile a noi. Ci manca ancora qualche punto per raggiungere il nostro obiettivo: la salvezza. Ringrazio Gavazzi per l’assist, bastava solo spingerlo in rete! È il mio terzo gol in campionato, cerco sempre di dare una mano alla squadra. Dedico la rete alla mia compagna. Siamo certi di aver regalato una gioia ai nostri tifosi. Oggi non potevano esserci, ma speriamo di riaverli al nostro fianco il prima possibile.”