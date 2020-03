Udinese-Fiorentina il prossimo 13 maggio? Per ora sì ma...

Udinese-Fiorentina si giocherà il prossimo 13 maggio. Ad oggi è questa la data fissata per il recupero. Non c'è però ancora certezza, si tratta infatti soltant di una prima data fissata. La conferma arriverà nelle prossime settimane dopo il confronto con i vari club e in base anche all'evolversi dell'emergenza coronavirus.

"Questa era la sola data formale libera per tutte e dieci le squadre coinvolte dovute agli impegni nelle competizioni nazionali e internazionali. A partire da domani l'a.d. De Siervo si confronterà con le squadre coinvolte per accelerare insieme i tempi di recupero" ha spiegato il presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino.