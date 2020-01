Milan, in sessantamila a San Siro contro l'Udinese

Il Milan domani a San Siro verrà accolto da 60 mila spettatori, pronti ad esultare al primo gol casalingo di Zlatan Ibrahimovic. L’entusiasmo che ha portato lo svedese si era visto già all’esordio contro la Sampdoria, quando oltre 50 mila tifosi avevano accolto il 38enne di Malmö nel giorno della Befana. Domani contro l’Udinese ce ne saranno ancora di più, non solo per salutare Ibra, pronto a fare magie in campo com’è successo a Cagliari, ma anche per stimolare la squadra a non mollare. C’è ancora un girone di ritorno da disputare e nonostante la classifica sia molto negativa il Milan ha ancora la possibilità di agguantare un posto in Europa League. I sardi sono sesti e hanno solamente quattro punti in più dei rossoneri, dunque la squadra di Stefano Pioli ha tutta la possibilità di rialzarsi e correre per l’Europa League, difficilmente rientrerà nel discorso Champions in quanto Roma e Atalanta hanno 10 punti di vantaggio.

I sessantamila spettatori saranno una marcia in più per il Milan che però in casa quest’anno ha regalato pochissime gioie, vincendo solamente due volte in campionato in tutto il girone d’andata. L’ultimo successo risale addirittura al 31 ottobre scorso contro la Spal, quando a decidere la sfida fu una punizione di Suso, attualmente uno dei giocatori più discussi. Lo spagnolo domani dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina com’è accaduto in Sardegna, e col nuovo modulo Pioli spera di cominciare al meglio il girone di ritorno, affidandosi così alla coppia IbraLeão che ha messo in crisi la difesa sarda una settimana fa. Per l’allenatore parmense San Siro dovrà diventare nuovamente un fortino, e non uno stadio che incute timore ai propri giocatori. Al Milan sono mancati i punti in casa in questa prima parte di stagione, avendo vinto appena due gara contro Brescia e Spal, e Pioli punterà a sovvertire le statistiche a cominciare dalla gara con l’Udinese. Contro i friulani negli ultimi 12 precedenti a San Siro in campionato, i rossoneri hanno perso una sola volta, cioè l'11 settembre 2016. Nelle altre 11 sfide, il bilancio è stato di sette successi milanisti e quattro pareggi.