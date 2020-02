Il report dell'allenamento odierno: Sema in palestra

Prosegue la preparazione dei bianconeri che questa mattina si sono allenati sui campi del centro sportivo Bruseschi.

Scatti e navette hanno caratterizzato la prima parte della seduta, poi la squadra ha provato diverse situazioni di gioco a tutto campo, per poi concludere con delle partitelle 7 contro 7 a campo ridotto.

Sebastien De Maio è rientrato in campo per svolgere un programma personalizzato, lavoro in palestra per Ken Sema.