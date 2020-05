Il Ministro Spadafora: "Il 18 si ripartirà con gli allenamenti di squadra. Responsabilità? Il protocollo definirà anche questo"

Torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera per affrontare, oltre al tema della ripresa del campionato, anche quello specifico sui protocolli sanitari che i club dovranno necessariamente mettere in atto perché tale ripresa avvenga: “Ricominciare a giocare pone una serie di questioni legate a trasporti, alberghi, a centinaia di persone che si muovono. Di chi è la responsabilità? Il protocollo dovrà definire anche questo. Il 18 maggio si ripartirà con gli allenamenti di squadra e per farlo serve un chiarimento definitivo sul protocollo: in settimana lo avremo”.