Gotti: "La nostra squadra gioca bene ma segna troppo poco"

L'Udinese cade a Parma, sconfitta che non ci stava per i bianconeri. Amarezza per le tante occasioni gettate al vento e per degli errori pagati a carissimo prezzo. Mister Gotti cerca di spiagare così la partita ai microfoni della tv ufficiale. "La chiave di lettura secondo me è che nelle due aree abbiamo zero margine di miglioramento ed è proprio quello che può determinare una classifica positiva o negativa per questa Udinese. La nostra è una squadra che gioca bene ma segna troppo poco in base a quello che subisce e in base a quello che produce. La parte migliorabile deve essere necessariamente quella della nostra area di rigore perché non possiamo permettere al Parma di indirizzare la partita in questo modo. Per quanto riguarda la fase di realizzazione, stiamo cercando di migliorare passo dopo passo. La partita è finita da poco e devo ancora analizzarla nei dettagli. Dobbiamo capire cosa è andato bene e cosa è andato male, oltre che cercare di capire se è cambiato qualcosa nelle gerarchie".