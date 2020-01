Gazzetta dello Sport - Gotti: "Non riusciamo a concretizzare"

Gotti è deluso soprattutto per il primo tempo dell’Udinese. «Abbiamo lasciato giocare il Parma come desiderava, preoccupati più della forma che della sostanza. Poi siamo cresciuti, abbiamo disputato una ripresa di buon livello, ma non siamo riusciti a concretizzare.Equi sta il problema: dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri.Il Parma ha giocato come mi aspettavo, è una squadra che ha fisicità e tecnica. Noi, però, se vogliamo fare un salto di qualità, dobbiamo essere più bravi».