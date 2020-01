Fofana: "Bella vittoria, dobbiamo continuare con questa mentalità"

"Quella di oggi per noi era una partita davvero importante. Una bella vittoria, ora vogliamo continuare così, con questa mentalità. Questa sera abbiamo dimostrato che se giochiamo così, restando uniti fino alla fine, possiamo vincere contro chiunque. Continuiamo a lavorare, solo così possiamo crescere. La mia prestazione? Mi sento bene, sono in forma. Sono contento di come ho giocato, io faccio il massimo per la squadra. La prestazione è stata buona, il merito è di tutti" così Seko Fofana al termine del match vinto dall'Udinese a Lecce.