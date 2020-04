Floro Flores: "Della mia esperienza all'Udinese ho ricordi bellissimi, annate che mi hanno formato come uomo e calciatore"

Floro Flores ha parlato ai microfoni di UdineseTv durante la trasmissione Udinese Tonight:

Sul suo passato all'Udinese: "Il primo e il secondo anno sono stati i migliori. Il primo anno ci qualificammo in Coppa Uefa, mentre il secondo è stato un anno positivo per me, perchè ho fatto il mio primo gol in Europa e ho vissuto una situazione nuova. Ho dei ricordi bellissimi di annate particolari che ci hanno formato come uomini e calciatori."

Sul suo futuro: "Ho iniziato il corso d'allenatore, ma per causa dell'emergenza Coronavirus hanno fermato tutto. Ora ho più tempo per stare con i miei figli, cosa che quando giocavo non potevo fare con regolarità. "