Di Natale su Ighalo: "Dicevo sempre al presidente che era l'attaccante più forte che avevamo in rosa, bisognava solo avere un po' di pazienza"

Arrivato a sorpresa e tra lo scetticismo generale nel mercato di gennaio al Manchester United, Odion Ighalo ha già convinto Old Trafford. Di lui, ex giocatore dell'Udinese, ha parlato Totò DI Natale, suo ex compagno ai tempi dell'avventura del nigeriano in Friuli. Ecco le sue parole a Tuttosport:

"Si vedeva che aveva i colpi da campione, bisognava solo avere un po' di pazienza. Era giovane, ma faceva sempre gol in allenamento. Io lo dicevo sempre al presidente che era l'attaccante più forte che avevamo in rosa all'Udinese. Ha sempre creduto nei suoi mezzi e non mi meraviglia che alla fine ce l'abbia fatta. Se lo merita, negli ultimi anni sta dimostrando tutto il suo valore e ora gioca in una delle società più forti del mondo".