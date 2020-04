Delneri: "Lasagna può incidere, è incappato solo in un periodo no"

Mister Delneri lo ha allenato, quindi chi meglio di lui può dirci qualcosa in più su Lasagna, capitano dell'Udinese e che in questi due anni sta dando meno di quanto ci si aspettasse. Ai nostri microfoni ce ne ha parlato, partendo dalla posizione in cui lo faceva giocare, più defilato: "Più che defilato io non lo vedevo come prima punta, la sua caratteristica principale è la velocità, lo strappo, attacca la profondità. Se lo faccio giocare da solo non riuscirai mai a beccarlo con i lanci lunghi, l'Udinese con Gotti gioca un calcio più propositivo e quindi è anche più facile andarlo a trovare. L'Udinese è in una buona situazione, non ci si può lamentare più di tanto. Ogni tanto sbaglia qualche soluzione e può capitare che un giocatore d'attacco entri in un periodo negativo, è anche questione di fortuna, ci sono annate in cui segni sempre annate bloccate, ma Lasagna con le caratteristiche che può fare la differenza".