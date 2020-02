De Maio e un ritorno a Bologna soltanto sfiorato: sabato il francese ci sarà?

L'Udinese sarà impegnata sabato pomeriggio contro il Bologna. La trasferta al Dall'Ara sarà di certo una partita importante per Sebastien De Maio. Il difensore francese, arrivato ad Udine nel gennaio 2019, ritroverà così la sua vecchia squadra con la quale ha totalizzato 32 presenze in Serie A e 2 gol. Un ritorno ancor più particolare dopo le insistenti voci di mercato che lo avevano affiancato ai falsinei a gennaio. L'affare, che pareva essere ad un passo dal concretizzarsi, è però saltato nel momento in cui la dirigenza bianconera ha deciso di non volersi privare di lui in questa sessione di mercato.

Ci sarà? Dopo aver saltato per un fastidio muscolare la sfida interna contro l'Hellas Verona, De Maio sta cercando di recuperare in fretta per essere a disposizione di mister Gotti già dalla prossima partita. Solo a metà settimana si capirà se ce la farà o meno. In ogni caso pare difficile uno utilizzo dal primo minuto. Anche contro il Bologna, a meno di clamorosi cambi, il trio difensivo sarà composto da Nuytinck, Ekong e Becao.