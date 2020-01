De Maio: “Dispiace per non essere riusciti a segnare. L’atteggiamento era positivo”

Ad intervenire in mixed zone al termine della partita è stato De Maio: "Il rammarico è non aver potuto fare il gol che ci avrebbe permesso di riaprire la partita. Dispiace perché l'atteggiamento era comunque positivo e abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Quella contro il Milan e quella di oggi sono due partite completamente differenti contro squadre molto differenti. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita maschia e così è stato, a volte siamo arrivati sulle seconde palle e altre volte no. Penso che oggi si siano viste alcune cose negative ma anche diverse positive".