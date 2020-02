A Bologna Gotti potrebbe rilanciare Nestorovski

Novità in attacco in vista della trasferta contro il Bologna. Mister Gotti sarebbe intenzionato a rigettare nella mischia uno scalpitante Nestorovski, in coppia con uno tra Okaka e Lasagna. Potrebbe essere questa la mossa per provare a sbloccare il problema in zona gol. Il macedone, lo dice il suo passato al Palermo, è uno che la porta la vede. A Udine, però, questa stagione solo un gol nelle 16 presenze di campionato e anche per lui tanta difficoltà a rendersi pericoloso.

E Lasagna? Il capitano bianconero, almeno dal punto di vista della prestazione, sembrava in crescita. Sia contro il Brescia che contro l'Hellas ha cercato in tutti i modi di buttarla dentro, facendo anche un grande lavoro in fase di ripiegamento. A Bologna potrebbe però partire dalla panchina, Gotti lo vorrebbe sfruttare come arma tattica a gara in corso.