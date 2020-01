Nabil Jaadi, ex giocatore della Primavera dell'Udinese (per lui anche una presenza con la Prima squadra nella stagione 2014-15), ha deciso di tornare in patria, firmando per il Beni Mellal, società del massimo campionato marocchino. Il trequartista classe '96 era rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza in Romania con la maglia della Dinamo Bucarest.