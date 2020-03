Zico e l'abbraccio al Friuli: "Questo momento passerà, teniamo duro!"

Anche Arthurz Zico, con un messaggio, ha voluto esprimere vicinanza ai tanti friulani che in questi giorni stanno cercando di superare l'emergenza coronavirus: "Cari amici friulani, qui in Brasile siamo tutti molto preoccupati per tutto quello che sta succedendo in Italia e ora anche nel nostro paese. Speriamo che questo duro momento possa passare al più presto e che si possa trovare una soluzione. Teniamo duro, rispettiamo le regole che ci sono state indicate, restiamo a casa. E' importante che stiamo lontani da tutto ciò che possa aumentare il contagio. Un abbraccio forte per tutti, mandi".