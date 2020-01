Rinnovata la partnership con Nomago, Collavino: "Bacino d'utenza in continua espansione, Udinese Calcio riscuote tanto interesse in Slovenia"

Presentato oggi il rinnovo della partnership tra Udinese Calcio e Nomago, i nuovi pullman, uno con la livrea estiva e l'altro con quella invernale, sono stati forniti direttamente dal gruppo sloveno. Per parlare del nuovo accordo, che scadrà nel 2025, c'erano il direttore generale bianconero Franco Collavino e quello di Nomago Sandi Bratasevec, oltre che diverse figure istituzionali.

Il DG Franco Collavino presenta il nuovo accordo: “Le strade di Udinese Calcio e di Nomago si sono intrecciate dal 2009 ad oggi in modo sempre più stretto. Ringrazio Sandi Bratasevic, che ormai è un interlocutore costante per la nostra società, oggi presentiamo il pullman ufficiale della prima squadra, frutto di questa collaborazione. Si tratta di un veicolo estremamente innovativo e sapete quanto Udinese Calcio ci tenga all'innovazione. In Slovenia c'è un forte interesse per l'Udinese e questo lo si può constatare dal gran numero di addetti ai lavori e tifosi presenti al Dacia Arena ogni partita. Il nostro bacino d'utenza è in espansione e molto interesse la nostra società lo riceve grazie al nostro stadio sempre più family friendly e ricco di servizi. Con l'assessore al turismo stiamo già lavorando alla seconda stagione sportiva e il lavoro congiunto di Udinese Calcio con la Regione sta diventando sempre più efficace. Ricordo inoltre che Nomago lavora con noi non solo sulla prima squadra, ma anche per quel che riguarda il settore giovanile maschile e femminile”

Sandi Bratasevec DG Nomago fornisce poi qualche dettaglio sull'accordo: “Essere qua nel Dacia Arena è sempre qualcosa di speciale, sono entusiasta che Nomago sia il vettore ufficiale di Udinese Calcio per quanto riguarda prima squadra e settore giovanile. Nomago nasce dalla fusione di tante società, ma lavoriamo sul territorio italiano da ancora prima, il rinnovo della partnership con Udinese Calcio fino al 2025 è motivo di grande orgoglio. Il pullman che abbiamo messo a disposizione soddisfa i più alti standard per quanto concerne i servizi per quanto riguarda il fattore ecologico. Inoltre metteremo a disposizione cinque pullman per scopi turistici per qualsiasi evenienza. In Friuli collaboriamo anche con la squadra di basket di Trieste, con Pordenone Calcio e con tante altre realtà, abbiamo anche una filiale sul posto, in Italia abbiamo una parte importante del nostro parco veicoli. Il gruppo Nomago ha concluso con successo il 2019 e nel 2020 puntiamo ad aumentare ulteriormente gli investimenti, stiamo anche studiando la possibilità di effettuare acquisizioni in Italia per quanto riguarda il nostro settore di interesse. Ringrazio Udinese Calcio per la fiducia riposta in noi, ormai siamo tifosi della squadra”