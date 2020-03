L'Italia della responsabilità, unico vero virus che tutti cercano di scansare

Fosse un'opera teatrale sarebbe Aspettando Godot di Beckett. Perché la decisione se giocare o meno Parma-SPAL è stata paradossale, i minuti passati praticamente interminabili. Perché il campionato doveva essere sospeso alle 12.29, quando un minuto dopo si sarebbe dovuto giocare? E perché lasciar partire il riscaldamento, salvo poi decidere di non decidere? Cosa cambia nel corso dei quaranta minuti tra la decisione di aspettare un secondo e quella di riniziare ad allenarsi?

L'Italia è quella della non responsabilità, in tutti i campi. Nessuno vuole prendersela, soprattutto quando c'è in gioco la salute della gente. Eppure la politica quello dovrebbe fare, invece di sbraitare slogan vuoti. La responsabilità è l'unico virus che tutti cercano di scansare, più di un Coronavirus che vede - con il bel tempo - persone fuori per aperitivi, oppure che tentano di ritornare nei paesi del Sud quando Milano è stata chiusa. Intanto Milan-Genoa è confermata, alle 15.