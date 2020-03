Poco spazio per Nestorovski, in estate potrebbe già essere addio: tre squadre alla finestra

Non è stata una stagione fin qua positiva per Ilja Nestorovski. L'attaccante macedone, arrivato la scorsa estate in bianconero dopo numerosi anni trascorsi a Palermo, fino ad ora non ha mai pienamente convinto. Per lui una sola rete in diciannove presenze complessive, decisamente troppo poco per un giocatore dal quale forse ci si aspettava qualcosa in più visto il suo curriculum da bomber in doppia cifra regolarmente da qualche anno a questa parte. L'Udinese non considera Nestorovski un titolare ed ecco dunque che il macedone quest'estate potrebbe decidere di salutare per trovare maggiore spazio. Stando a quanto riportato da SerieBnews.it, su di lui ci sarebbero già tre squadre: in Serie B la capolista Benevento, ormai prossima alla promozione in Serie A e alla ricerca di un'attaccante di esperienza, mentre in Serie A le pericolanti Spal e Brescia, che però nella prossima stagione potrebbero ritrovarsi in cadetteria.