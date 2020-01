Okaka resterà in bianconero, respinte al mittente tutte le offerte

Stefano Okaka non si muoverà da Udine. Respinta al mittente ogni offerta. C'era stato l'interessamento del Torino ma soprattutto quello del Monaco. Nella serata di ieri i monegaschi si sono fatti avanti ma l'Udinese ha alzato il muro. 20 milioni la richiesta, una sorta di barriera invalicabile per qualsiasi acquirente. La decisione di Gino Pozzo è quella di non privarsi della punta titolare, decisione ribadita anche ieri ai club interessati.