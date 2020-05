Juventus su Chiesa, Mandragora potrebbe essere la chiave per sbloccare l'affare

La Juventus non molla Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è uno dei giocatori più ambiti sul mercato con i bianconeri che lo vorrebbero portare alla corte di Sarri per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il ds Paratici potrebbe convincere il presidente Commisso a cedere il suo gioiello offrendo come contropartita tecnica il centrocampista, ora all'Udinese, Rolando Mandragora.