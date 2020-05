Dalla Francia, Mendy in scadenza di contratto con il Leicester, l'Udinese ci pensa

Nuovo nome per il centrocampo bianconero. Stando infatti a quanto riporta il portale francese 'Le10Sport', l'Udinese avrebbe messo gli occhi su Nampalys Mendy, classe '92 di proprietà del Leicester City. Il giocatore è in scadenza di contratto con le foxes e molto probabilmente saluterà a parametro zero. Tra le squadre interessate all'ex Nizza, oltre all'Udinese, ci sarebbero anche i turchi del Trabzonspor. Sempre secondo quanto riportato dal sito sportivo transalpino, la società friulana avrebbe già preso contatti con l'entourage del centrocampista franco-senegalese