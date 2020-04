Coulibaly: "All'Udinese non ho mai trovato spazio, voglio giocare in grandi campionati con grandi club"

Non è stata un'annata indimenticabile, questa, per Mamadou Coulibaly. Tutt'altro. Nella prima parte di stagione, il centrocampista di proprietà dell'Udinese non ha praticamente mai visto il campo con la maglia dell'Entella ed ha avuto poco spazio da gennaio in poi anche con la casacca del Trapani, raccogliendo solamente qualche presenza fino al momento dell'interruzione dei campionati. Attraverso una diretta sul proprio profilo Instagram, il senegalese ha parlato del proprio futuro:

"Sto lavorando con il mio agente per cambiare club alla prossima finestra di trasferimento. Da quando sono all'Udinese non ho avuto spazio per affermarmi ed ora ho voglia giocare in grandi campionati con grandi club" .