Continuano i contatti tra l'agente di Mendy e l'Udinese. Stando a quanto riportano i tabloid inglesi la trattativa che porterebbe il centrocampista francese all'Udinese sarebbe già in fase avanzata. Si discute sull'ingaggio, con ancora un po' di distanza tra domanda e offerta. La volontà di Mendy sarebbe quella di approdare in Italia, declinando così le diverse offerte che gli sono arrivate in queste settimane anche dalla Turchia.