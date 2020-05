Bonaventura, il Torino insiste ma lui vorrebbe l'Atalanta. Udinese defilata

Aumenta il pressing del Torino per Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan classe '89 in scadenza col club rossonero che piace anche all'Udinese. Nelle ultime ore, nuovo contatto tra le parti per confermare che il club granata è fortemente interessato al calciatore cresciuto nel vivaio Atalanta: presto il club granata presenterà un'offerta ufficiale. La volontà di Jack però sarebbe quella di tornare a Bergamo.