A tempo di record è arrivata e già tesserata Emma Santamäki è una nuova giocatrice del Tavagnacco. Finlandese classe '97 in arrivo dal TPS squadra finlandese della massima serie. Esperienza in tutte le nazionali della sua nazione fin dalle Under17.

Difensore centrale, fisico importante, già pronta per affrontare le sfide che ci aspettano. Benvenuta Emma!