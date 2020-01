Ghoulam piace ai Pozzo? Sì ma non per l'Udinese

Da Napoli arrivano voci di interessamento dei Pozzo per Faouzi Ghoulam. Il terzino partenopeo piace molto ma non è, come in molti pensavano, un obiettivo dell'Udinese bensì del Watford. Gli Hornets sarebbero disposti a spendere circa 10 milioni di euro, mentre De Laurentiis chiede di più per lasciar partire l'algerino. L'alternativa è Ricardo Rodriguez del Milan, nel frattempo sondaggiato anche da alcuni club turchi.