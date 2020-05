Pordenone, Lovisa: "Un piacere rivedere i ragazzi e lo staff. C'è grande voglia di ricominciare"

Anche il Pordenone ha ripreso a correre sperando che si possa presto tornare al calcio giocato. "Allenarsi individualmente non può essere la normalità, ma rivedere i ragazzi e lo staff qui è stato un piacere enorme" - ha commentato il presidente neroverde Mauro Lovisa - "Tutti tirati, motivati, felici. Un’emozione per me e per loro. Negli occhi c’è grande voglia di ricominciare, chiaramente seguendo tutte le prescrizioni e distanze di sicurezza. Un passo per volta".