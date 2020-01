Pordenone, Lovisa: "10 punti alla salvezza poi potremo veramente divertirci"

Un po' di vacanza per tirare il fiato e recuperare le energie dopo un 2019 da record. Il Pordenone si ferma ma solo per un po' di giorni prima di ricominciare a correre. L'obiettivo? Patròn Lovisa va cauto: “Ci mancano ancora 10 punti per agguantare la salvezza. Poi – lascia aperto uno spiraglio per rivedere un re Mauro istrione - potremo veramente cominciare a divertirci. Questa sosta è giunta opportuna – aggiunge – perché dopo un girone d’andata giocato a mille all’ora i ragazzi avevano bisogno di ricaricare le batterie”.