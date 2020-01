Il Pordenone ha individuato la punta con cui rinforzare l'attacco di mister Tesser. Stando da quanto diffuso dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, in queste ore i ramarri si sarebbero infatti accordati con il Venezia per uno scambio: Monachello in laguna, Bocalon in Friuli. Ci sarebbe già l'ok dei diretti interessati e un accordo di massima tra i due club, con le firme che dovrebbero arrivare a breve.