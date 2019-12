Udinese-Cagliari 2-1, LE PAGELLE: Fofana e De Paul decisivi, bene anche Mandragora e Sema

Non ci poteva essere regalo di Natale più bello per i tifosi dell'Udinese, vittoria e tre punti contro quella che era considerata una delle squadre più in forma di tutto il campionato, il Cagliari. Finisce 2 a 1 al Friuli, tra gli applausi di pubblico finalmente in festa. Vittoria firmata Rodrigo De Paul e Seko Fofana, due giocatori nell'occhio del ciclone.

Musso 6,5 - Strepitoso sul tocco di Joao Pedro, sul gol del pari non può nulla. Anche oggi la sua presenza diventa fondamentale, un portiere così vuole dire dieci punti in più alla fine della stagione. Qualche errorino con i piedi, ma glielo perdoniamo. Top player.

De Maio 6,5 - Gioca una gara di fisico e di esperienza. Alza un muro, dalla sua parte il Cagliari non passa. Una prestazione che ripaga la fiducia di Gotti.

Troost-Ekong 6 - Una prestazione finalmente positiva che arriva dopo un periodo no. Mai in affanno né con Simeone né con Cerri, dà solidità a tutto il reparto arretrato.

Nuytinck 6,5 - Sempre preciso negli anticipi, ruvido quando serve, è lui il leader difensivo di questa Udinese. Con Gotti è diventato insostituibile.

Stryger Larsen 6 - Gara senza infamia e senza lode per l'esterno danese. Si limita spesso a contenere, senza provare ad offendere.

Fofana 7,5 - Un giocatore ritrovato. Migliore in campo questo pomeriggio. Suo il passaggio per De Paul in occasione del gol dell'1-0, sua la rete della vittoria dopo il pareggio di Joao Pedro. Partita da incorniciare per il centrocampista, oltre al gol nel finale anche la fascia di capitano. Avanti così Seko

Mandragora 6,5 - Davanti alla difesa, in quel ruolo di play basso sta facendo vedere il meglio di sé. Mette ordine dai suoi piedi partono sempre palloni interessanti. Va vicino anche al gol. In costante crescita.

De Paul 7 - Risponde alle critiche e ai fischi con un gran gol. La rete dell'argentino è qualcosa di veramente raro, ma c'è di più, dà tanto in campo, aiutando i suoi compagni per tutto l'arco della gara anche in fase difensiva. Forse anche a lui serviva un po' di fiducia. (Dal 70' Jajalo 6 - La mossa di Gotti per bloccare Nainggolan. Piazzato a uomo sul migliore giocatore del Cagliari, lo annulla).

Sema 6,5 - Rientra in campo dopo l'infortunio. Prestazione davvero convincente, spinge con costanza sulla fascia. Anche nella ripresa si fa vedere con continuità ed è davvero una spina nel fianco per la difesa del Cagliari. (Dal 66' Ter Avest 5,5 - Entra e soffre fin da subito. Sul gol del pari si perde Joao Pedro).

Lasagna 5,5 - Uno dei più in ombra. Cestina la prima vera occasione della partita mandando alto dopo aver superato Klavan in velocità. Non molto lucido in fase offensiva ma si è dato da fare. (Dal 79' Pussetto 6 - Entra con il piglio giusto e riesce a prendere punizioni importanti nel finale, tra cui quella che porta all'espulsione di Pisacane).

Okaka 6 - Corre e si batte per tutta la partita. Suo il cross, sporcato da Pisacane, per il gol del 2-1 di Fofana. Prova sufficiente per l'ex Roma che ha fatto a sportellate con tutta la retroguardia ospite.

Gotti 7 - Oggi era anche la sua prova del 9. Dimostra di poterci stare benissimo sulla panchina bianconera. Il futuro? E' ancora criptico ma contro il Cagliari la prepara benissimo.