Pordenone-Livorno, LE PAGELLE, Primo errore per Di Gregorio, Gavazzi sugli scudi, Ciurria si vede negare un rigore

Prestazione migliore delle altre volte per il Pordenone, che ancora però non riesce ad andare al massimo.

Di Gregorio 5.5 - Sbaglia l'uscita sul primo gol, poi ha una ventina di minuti di panico prima di ritrovarsi;

Semenzato 6 - Fa il suo, copre in modo sufficiente e si fa vedere talvolta in avanti.

Barison 5.5 - Si fa saltare troppo facilmente da Braken nell'azione che ha portato alla rete di Marras. Avrebbe potuto fare certamente meglio.

Camporese 5,5 - Forse sul raddoppio labronico poteva posizionarsi meglio, anche se Braken quando salta Barison sorprende un po' tutti. Per il resto ordianaria amministrazione, anche se soffre nei venti minuti topici del match.

De Agostini 6 - Mette l'assist per Chiaretti, ma Marras lo fa soffrire parecchio nella ripresa.

Misuraca 5.5 - Tanta corsa e poco altro (Dal 69' Bocalon 6 - Un bel tiro, poi i compagni lo cercano poco)

Burrai 6,5 - Ottima prestazione per il volante di centrocampo, che sfiora più volte il gol.

Gavazzi 6.5 - Tanta corsa e grinta, come sempre. Sfortunatamente la pizzicata sentita alla mezz'ora lo costringe a uscire (Dal 43' Mazzocco 5.5 - Come Misuraca non dà altro oltre la corsa)

Tremolada 6 - I colpi ci sono, la brillantezza ancora manca (Dal 73' Chiaretti 6.5 - Trova finalmente il gol con un bel bolide)

Strizzolo 6.5 - Conferma la sua importanza anche quando non segna, splendido l'assist per Gavazzi.

Ciurria 6 - Netto il tocco di mano di Silvestre su una sua conclusione, tiene in apprensione la retroguardia avversaria.